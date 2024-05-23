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БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ FLEXIPRIME® 8 см х 1,5 м средней растяжимости, №1 - Одесса (639750) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (3)
63,67 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (1)
44,67 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (2)
63,14 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/12
Всего: упаковка (2)
63,72 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Окны, ул. Центральная, 13
Всего: упаковка (1)
63,22 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Любашевка, ул. Князя Владимира, 89
Всего: упаковка (2)
63,57 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Измаил, просп. Мира, 7
Всего: упаковка (2)
63,99 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Бобринец, пл. Базарная, 5
Всего: упаковка (3)
64,03 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (1)
63,71 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Умань, ул. Шевченко Тараса, 41
Всего: упаковка (1)
63,35 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Центральный, 2-В
Всего: упаковка (1)
63,58 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
Всего: упаковка (1)
63,59 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 60-Г
Всего: упаковка (3)
63,51 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 66-Е
Всего: упаковка (1)
63,20 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Желтые Воды, ул. Героев Чернобыля, 35-Б
Всего: упаковка (3)
63,85 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Желтые Воды, бульв. Свободы, 49-В
Всего: упаковка (1)
63,90 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Желтые Воды, ул. Героев Украины, 20
Всего: упаковка (2)
63,29 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Немиров, ул. Шевченко Тараса, 26
Всего: упаковка (1)
57,85 грн
Йод
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Закрыто Открывается в 08:00
Сокиряны, ул. Грушевского, 1-А
Всего: упаковка (1)
53,10
Экономия: -0,23 грн
52,87 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Онуфриевка, ул. Центральная, 10
Всего: упаковка (2)
63,35 грн