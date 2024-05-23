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БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ FLEXIPRIME® 8 см х 1,5 м средней растяжимости, №1 - Львов (639750) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Комарно, пл. Франко Ивана, 8
Всего: упаковка (1)
56,84
Экономия: -0,12 грн
56,72 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Судовая Вишня, пл. Франко Ивана, 1
Всего: упаковка (1)
56,95 грн
Здорова родина
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Рогатин, ул. Черновола Вячеслава, 9
Всего: упаковка (1)
57,99
Экономия: -0,59 грн
57,40 грн
Аптека оптовых цен
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Стрый, просп. Черновола Вячеслава, 2/1
Всего: упаковка (3)
50,97 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (5)
68,60 грн
Йод
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Закрыто Открывается в 08:00
Бережаны, ул. Бандеры Степана, 16-А
Всего: упаковка (1)
57,61 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 8
Всего: упаковка (1)
58,19 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Долина, пл. Сечевых Стрельцов, 1
Всего: упаковка (1)
56,64
Экономия: -0,57 грн
56,07 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, бульв. Южный, 20
Всего: упаковка (3)
47,19 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 177
Всего: упаковка (1)
57,17
Экономия: -1,03 грн
56,14 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, ул. Сверстюка Евгения, 1
Всего: упаковка (2)
63,24 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Воловец, ул. Карпатская, 52
Всего: упаковка (1)
56,95
Экономия: -0,86 грн
56,09 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 11-В
Всего: упаковка (3)
51,13 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Турийск, ул. Луцкая, 3
Всего: упаковка (1)
56,92 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Обертин, ул. Маковея, 2-А
Всего: упаковка (1)
57,71
Экономия: -0,43 грн
57,28 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Яремче, ул. Свободы, 313
Всего: упаковка (1)
56,45 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Свалява, ул. Главная, 31
Всего: упаковка (1)
49,04 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Свалява, ул. Главная, 75-А
Всего: упаковка (3)
63,59 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Коломыя, ул. Моцарта, 96
Всего: упаковка (1)
57,49 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Коломыя, перек. Пекарская / Театральная, 2/1
Всего: упаковка (1)
57,68
Экономия: -0,37 грн
57,31 грн