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БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ FLEXIPRIME® 8 см х 1,5 м средней растяжимости, №1 - Киев (639750) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
51,39 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 30 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (2)
63,57 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (4)
51,19 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 30 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (1)
63,51 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
63,51 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 30 мин
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (2)
63,68 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 30 мин
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (3)
63,54 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 30 мин
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (2)
63,69 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 30 мин
Киев, ул. Довженко Александра, 1
Всего: упаковка (1)
47,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 30 мин
Киев, ул. Голосеевская, 13
Всего: упаковка (1)
63,49 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 30 мин
Киев, ул. Днепровская Набережная, 13
Всего: упаковка (1)
57,23 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 30 мин
Киев, ул. Черных Запорожцев, 20-Б
Всего: упаковка (1)
48,84 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 30 мин
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (1)
63,44 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 30 мин
Киев, просп. Красной Калины, 5
Всего: упаковка (1)
56,42 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 30 мин
Киев, ул. Кибальчича Николая, 19-В
Всего: упаковка (1)
57,68 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 30 мин
Киев, ул. Закревского Николая, 21
Всего: упаковка (2)
56,43
Экономия: -0,20 грн
56,23 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 30 мин
Киев, ул. Центральная, 21-Б
Всего: упаковка (2)
63,58 грн
Йод
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Открыто Закроется через 20 мин
Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В
Всего: упаковка (1)
52,93
Экономия: -0,28 грн
52,65 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 30 мин
Киев, ул. Руденко Ларисы, 6-А
Всего: упаковка (1)
56,88
Экономия: -0,59 грн
56,29 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 30 мин
Петропавловская Борщаговка, ул. Львовская, 1-А
Всего: упаковка (3)
63,96 грн