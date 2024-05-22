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БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ FLEXIPRIME® 8 см х 1,5 м средней растяжимости, №1 - Днепр (Днепропетровск) (639750) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (3)
63,36 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (3)
63,89 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Квитки Цисык, 9-А
Всего: упаковка (3)
63,16 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (4)
63,69 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Новомосковск, ул. Сучкова, 34
Всего: упаковка (1)
63,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Царичанка, ул. Театральная, 16
Всего: упаковка (1)
63,36 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (2)
63,21 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
Всего: упаковка (3)
63,71 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Желтые Воды, ул. Героев Украины, 20
Всего: упаковка (2)
63,29 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Желтые Воды, бульв. Свободы, 49-В
Всего: упаковка (1)
63,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Желтые Воды, ул. Героев Чернобыля, 35-Б
Всего: упаковка (3)
63,85 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 60-Г
Всего: упаковка (3)
63,51 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 66-Е
Всего: упаковка (1)
63,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Онуфриевка, ул. Центральная, 10
Всего: упаковка (2)
63,35 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
Всего: упаковка (1)
63,59 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Центральный, 2-В
Всего: упаковка (1)
63,58 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Первомайский, м-н 1/2, 48
Всего: упаковка (2)
63,18 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (1)
63,71 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 19:00
Новая Водолага, пер. Кооперативный, 1
Всего: упаковка (2)
63,86 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Валки, пл. Центральная, 3
Всего: упаковка (1)
63,85 грн