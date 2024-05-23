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БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ FLEXIPRIME® 8 см х 1 м средней растяжимости, №1 - Львов (639749) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
Аптека сальве
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
36,83 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Химическая, 4
Всего: упаковка (2)
37,04 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 111-А
Всего: упаковка (1)
35,96 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Литвиненко, 4
Всего: упаковка (2)
37,02
Экономия: -0,64 грн
36,38 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 115
Всего: упаковка (2)
36,80 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 223
Всего: упаковка (1)
36,66 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 59-А
Всего: упаковка (1)
37,02 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кульпарковская, 172-А
Всего: упаковка (1)
36,67
Экономия: -0,17 грн
36,50 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 24
Всего: упаковка (5)
37,02 грн
В других городах:
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Зимняя Вода, ул. Гоголя, 1-А
Всего: упаковка (2)
36,81
Экономия: -0,12 грн
36,69 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается в 09:00
Брюховичи, ул. Львовская, 23-А
Всего: упаковка (1)
36,84
Экономия: -0,29 грн
36,55 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Дубляны, ул. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (1)
37,00
Экономия: -0,45 грн
36,55 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Рудно, ул. Огиенко Ивана, 1
Всего: упаковка (2)
36,49 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Щирец, ул. Княжеская, 2
Всего: упаковка (2)
37,00
Экономия: -0,29 грн
36,71 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается в 08:00
Жолква, ул. Львовская, 76-А
Всего: упаковка (1)
36,51
Экономия: -0,03 грн
36,48 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Городок, ул. Перемышльская, 2
Всего: упаковка (3)
36,99
Экономия: -0,34 грн
36,65 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Комарно, пл. Франко Ивана, 8
Всего: упаковка (1)
36,33
Экономия: -0,48 грн
35,85 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 15/3
Всего: упаковка (2)
36,53
Экономия: -0,13 грн
36,40 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
32,11 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 32
Всего: упаковка (2)
36,48
Экономия: -0,17 грн
36,31 грн