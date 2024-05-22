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БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ FLEXIPRIME® 8 см х 1 м средней растяжимости, №1 - Днепр (Днепропетровск) (639749) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Днепр (Днепропетровск) не найдено
В других городах:
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 345/10
Всего: упаковка (4)
37,02
Экономия: -0,73 грн
36,29 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Новопречистенская, 55
Всего: упаковка (3)
43,44 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 118
Всего: упаковка (1)
31,89 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Небесной Сотни, 59/2
Всего: упаковка (2)
36,80
Экономия: -0,25 грн
36,55 грн
Йод
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Благовестная, 182
Всего: упаковка (2)
43,56
Экономия: -0,17 грн
43,39 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 16:00
Черкассы, просп. Победы, 16
Всего: упаковка (9)
32,01 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Смела, ул. Соборная, 91-Б/4
Всего: упаковка (3)
36,76 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 19:00
Черкассы, ул. Дахновская, 34
Всего: упаковка (4)
36,29
Экономия: -0,54 грн
35,75 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 18:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
Всего: упаковка (4)
37,02
Экономия: -0,30 грн
36,72 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 16:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
Всего: упаковка (1)
36,03 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
Всего: упаковка (2)
36,03 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Городище, ул. Мира, 103
Всего: упаковка (1)
36,87
Экономия: -0,32 грн
36,55 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 9/3
Всего: упаковка (1)
35,98 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Руденко Ларисы, 6-А
Всего: упаковка (2)
36,73 грн
Йод
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Открыто Закроется в 20:50
Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В
Всего: упаковка (2)
40,76 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 32-Д
Всего: упаковка (2)
37,01 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ревуцкого, 6
Всего: упаковка (1)
36,59 грн
Йод
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Алма-Атинская, 2-Б
Всего: упаковка (2)
45,31
Экономия: -0,15 грн
45,16 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 13
Всего: упаковка (1)
36,24
Экономия: -0,49 грн
35,75 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Теплик, ул. Независимости, 29
Всего: упаковка (2)
36,80 грн