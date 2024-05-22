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Papilocare® гель вагинальный 5 мл, №7 - Львов (852319) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 51 аптеке
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (41)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
752,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 06 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
789,04
Экономия: -60,17 грн
728,87 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 06 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (41)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
752,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (41)
Наличие на 2024-05-24 - 20:00
752,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 06 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (41)
Наличие на 2024-05-24 - 20:00
752,90 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
735,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 06 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (2)
765,92
Экономия: -38,62 грн
727,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 06 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (4)
792,69
Экономия: -64,29 грн
728,40 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 21 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (41)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
752,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
960,99
Экономия: -169,44 грн
791,55 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (41)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
752,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (3)
1008,99
Экономия: -217,44 грн
791,55 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 06 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
864,99
Экономия: -73,44 грн
791,55 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 36 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (2)
931,99
Экономия: -140,44 грн
791,55 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 06 мин
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (4)
967,99
Экономия: -176,44 грн
791,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 06 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (3)
795,78
Экономия: -66,59 грн
729,19 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (41)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
752,90 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (1)
735,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (41)
Наличие на 2024-05-24 - 18:00
752,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 06 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (41)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
752,90 грн