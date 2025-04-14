Киев
Зажим по Беби-Криле кровоостанавливающий изогнутый (Clip on Baby-Crile hemostatic curved)

Зажим по Беби-Криле кровоостанавливающий изогнутый (Clip on Baby-Crile hemostatic curved)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 1 аптеках в Харьков
Астарта
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Данилевского, 17
2.3 км
Зажим по Baby-Crile кровоостанавливающий изогнутый SURGIWELOMED 16 см №1
Surgiwell
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