TESTSEALABS® Экспресс-тест слюны на антиген вируса COVID-19 Тест для самоконтроля , №1 - Одесса (844465) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 79 аптеках
Аптека доброго дня
Подробнее
Всего: упаковка (5)
Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 39/4
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (52)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
Аптека акс социальная
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Аптека акс социальная
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
Аптека шар@
Подробнее
Всего: упаковка (52)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Наличие на 2024-05-24 - 15:00
Аптека акс социальная
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (52)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Наличие на 2024-05-24 - 18:00
Аптека нц
Подробнее
Всего: упаковка (52)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
Аптека нежных цен
Подробнее
Всего: упаковка (52)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
Аптека акс социальная
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (52)
Закрыто Открывается в 07:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Наличие на 2024-05-24 - 15:00
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (52)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (52)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
Аптека акс социальная
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 36
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (52)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
Аптека доброго дня
Подробнее
Всего: упаковка (5)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 54
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (52)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Наличие на 2024-05-24 - 15:00
1 социальна аптека
Подробнее
Всего: упаковка (6)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148
Аптека доброго дня
Подробнее
Всего: упаковка (6)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 52/1
Аптека акс социальная
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129