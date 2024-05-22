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TESTSEALABS® Экспресс-тест слюны на антиген вируса COVID-19 Тест для самоконтроля , №1 - Львов (844465) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 37 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
479,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 07 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-24 - 18:00
479,70 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 07 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
479,70 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (7)
395,00
Экономия: -70,00 грн
325,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-24 - 20:00
479,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 07 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-24 - 20:00
479,70 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 07 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-24 - 15:00
479,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 07 мин
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (6)
395,00
Экономия: -70,00 грн
325,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 07 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
479,70 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 22 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
479,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
479,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-24 - 19:00
479,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 07 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (2)
376,57 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 37 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-24 - 20:00
479,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 07 мин
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
479,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 07 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-24 - 15:00
479,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
479,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 07 мин
Львов, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (6)
395,00
Экономия: -70,00 грн
325,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-24 - 18:00
479,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 07 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
479,70 грн