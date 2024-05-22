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TESTSEALABS® Экспресс-тест слюны на антиген вируса COVID-19 Тест для самоконтроля , №1 - Харьков (844465) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 27 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
479,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
479,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (5)
395,00
Экономия: -70,00 грн
325,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (5)
395,00
Экономия: -70,00 грн
325,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
479,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
479,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
479,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-А
Всего: упаковка (5)
395,00
Экономия: -70,00 грн
325,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-23 - 19:00
479,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-23 - 19:00
479,70 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
479,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, перек. Культуры / Тринклера, 6/18
Всего: упаковка (4)
395,00
Экономия: -70,00 грн
325,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
479,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сумская, 73
Всего: упаковка (3)
395,00
Экономия: -70,00 грн
325,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
479,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Литературная, 5
Всего: упаковка (4)
395,00
Экономия: -70,00 грн
325,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Культуры, 8
Всего: упаковка (5)
395,00
Экономия: -70,00 грн
325,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Независимости, 7
Всего: упаковка (7)
395,00
Экономия: -70,00 грн
325,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Москалевская, 61
Всего: упаковка (3)
395,00
Экономия: -70,00 грн
325,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Науки, 12
Всего: упаковка (3)
395,00
Экономия: -70,00 грн
325,00 грн