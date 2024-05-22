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Бинт подкладочный Rolta® soft/Ролта софт 10 см х 3 м, №6 - Харьков (834862) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
479,16 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (4), 10 см х 3 м (2)
472,98 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3), 10 см х 3 м (3)
473,70 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом