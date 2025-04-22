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Бинт эластичный когезивный Рай Тейп камо (Elastic cohesive bandage Pea Tape camo)
Бинт эластичный когезивный Рай Тейп камо (Elastic cohesive bandage Pea Tape camo)
Киев
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Доступно в 2 аптеках в Киев
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ КОГЕЗИВНЫЙ REA TAPE (РАЙ ТЕЙП) КАМО 7,5 см х 4,5 м №1
Мир пожилого человека
148,70
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ КОГЕЗИВНЫЙ REA TAPE (РАЙ ТЕЙП) КАМО 5 см х 4,5 см №1
Мир пожилого человека
130,60
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ КОГЕЗИВНЫЙ REA TAPE (РАЙ ТЕЙП) КАМО 5 см х 4,5 см №1
Мир пожилого человека
127,32
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 177
412.1 км
БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ КОГЕЗИВНЫЙ REA TAPE (РАЙ ТЕЙП) КАМО 5 см х 4,5 см №1
Мир пожилого человека
109,93
грн
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