Киев
О товаре
Игла Хубера прямая для пункции венозного имплантированного порта (Straight Huber needle for puncture of the implanted venous port)
Игла Хубера прямая для пункции венозного имплантированного порта (Straight Huber needle for puncture of the implanted venous port)
Запорожье
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
В Запорожье товар временно недоступен
Предлагаем ознакомиться с аналогами и похожими товарами, доступными в городе
Просмотреть доступные аналоги
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню