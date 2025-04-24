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Игла Хубера прямая для пункции венозного имплантированного порта (Straight Huber needle for puncture of the implanted venous port)
Игла Хубера прямая для пункции венозного имплантированного порта (Straight Huber needle for puncture of the implanted venous port)
Одесса
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Закроется в 16:00
Кропивницкий, ул. Ялтинская, 1
254.8 км
Игла Хубера прямая ONCOMEDICA для пункции венозного имплантированного порта 20G (0,9 мм) x 25 мм №1
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