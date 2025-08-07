Киев
Игла Хубера прямая для пункции венозного имплантированного порта (Straight Huber needle for puncture of the implanted venous port)

Игла Хубера прямая для пункции венозного имплантированного порта (Straight Huber needle for puncture of the implanted venous port)

Кривой Рог (адрес не указан)
Искать на карте
В городах рядом
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Ялтинская, 1
104.3 км
Игла Хубера прямая ONCOMEDICA для пункции венозного имплантированного порта 20G (0,9 мм) x 25 мм №1
Онкомедика
ГлавнаяКорзинаИзбранное