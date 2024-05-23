Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваБинтыбинты эластичныебинты прочие эластичныеБинт эластичный высокой растяжимости Lastodur® straff/strong/Ластодур тугойЦены в аптеках

Бинт эластичный высокой растяжимости Lastodur® straff/strong/Ластодур тугой 10 см х 7 м, №1 - Одесса (840441) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
В других городах:
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Москалевская, 68/114
Всего: упаковка (1)
381,50 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
410,90 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
379,60 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Балакирева, 8/1
Всего: упаковка (2)
382,96 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Балакирева, 17-Г
Всего: упаковка (2)
383,14 грн
Аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 266
Всего: упаковка (1)
380,56 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом