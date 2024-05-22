Бинт медицинский эластичный кинезиологический тейп REA TAPE (Рай Тейп) классический 5 м х 5 см розовый, №1 - Киев (832986) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 3 аптеках
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Всего: упаковка (1)
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Киев, ул. Крещатик, 22
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется через 31 мин
Великая Багачка, ул. Каштановая, 15/4
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Открыто Закроется через 31 мин
Костополь, ул. Грушевского Михаила, 27
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Закрыто Открывается в 07:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
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Харьков, просп. Науки, 9
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Харьков, пл. Свободы, 8
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Навроцкого, 23
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Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
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Иршава, пл. Народная, 9
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