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Бинт медицинский эластичный кинезиологический тейп REA TAPE (Рай Тейп) классический 5 м х 5 см розовый, №1 - Киев (832986) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (1)
303,85 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
340,37 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
301,73 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 31 мин
Великая Багачка, ул. Каштановая, 15/4
Всего: упаковка (1)
304,47 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 31 мин
Костополь, ул. Грушевского Михаила, 27
Всего: упаковка (1)
304,99 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (1)
301,92 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 31 мин
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
302,49 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 31 мин
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (1)
340,57 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
302,78 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
301,75 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Навроцкого, 23
Всего: упаковка (3)
363,10 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 31 мин
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (3)
301,57 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 31 мин
Иршава, пл. Народная, 9
Всего: упаковка (2)
302,96 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом