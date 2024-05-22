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Бинт медицинский эластичный кинезиологический тейп REA TAPE (Рай Тейп) классический 5 м х 5 см красный, №1 - Киев (832979) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
308,44 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 32 мин
Первомайск, ул. Одесская, 182
Всего: упаковка (2)
303,11 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (2)
300,95 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
301,68 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Балакирева, 17-Г
Всего: упаковка (2)
302,51 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 32 мин
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (3)
303,83 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 32 мин
Иршава, пл. Народная, 9
Всего: упаковка (2)
301,82 грн
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