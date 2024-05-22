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Бинт медицинский эластичный кинезиологический тейп REA TAPE (Рай Тейп) узор 5 м х 5 см милитари, №1 - Киев (832956) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
421,37 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
387,36 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 02 мин
Киев, ул. Кухаря Академика, 8
Всего: упаковка (1)
389,46 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 32 мин
Киев, ул. Ревуцкого, 12/1
Всего: упаковка (1)
388,10 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 32 мин
Первомайск, ул. Одесская, 182
Всего: упаковка (2)
387,05 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 32 мин
Ровно, ул. Черновола Вячеслава, 4
Всего: упаковка (2)
388,10 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 32 мин
Ровно, ул. Соборная, 262
Всего: упаковка (1)
386,85 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (1)
390,05 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 32 мин
Новомосковск, ул. Сучкова, 34
Всего: упаковка (1)
389,08 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 32 мин
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
387,97 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
389,05 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Балакирева, 17-Г
Всего: упаковка (1)
387,40 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 32 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
389,71 грн
Дешево
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Открыто Закроется через 32 мин
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 19
Всего: упаковка (2)
389,43 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (1)
387,33 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 32 мин
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (1)
440,98 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 32 мин
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (2)
390,99 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом