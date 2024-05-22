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БИНТ ГИПСОВЫЙ SAFIX® PLUS 15 см х 2,7 м, №2 - Киев (786457) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
182,69 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 32 мин
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (1)
183,02 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. 228-й Стрелковой Дивизии, 26
Всего: упаковка (1)
181,98 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 32 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (4)
180,81 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом