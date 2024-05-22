К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Не болей Подробнее Открыто Закроется в 20:30 График работы Днепр, ул. 20-летия Победы, 22-Д Всего: упаковка (1) 64,05 Экономия: -4,01 грн 60,04 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 20:30 График работы Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11 Всего: упаковка (1) 71,11 Экономия: -11,81 грн 59,30 грн Забронировать

Не болей Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Днепр, ул. Рабочая, 168 Всего: упаковка (3) 68,08 Экономия: -8,75 грн 59,33 грн Забронировать

Не болей Подробнее Открыто Закроется в 20:30 График работы Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5-А Всего: упаковка (2) 64,70 Экономия: -5,12 грн 59,58 грн Забронировать