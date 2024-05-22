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АЛПЕ® ПримаДерм гидроколлоидный (повязка) 5 х 5 см, №1 - Днепр (Днепропетровск) (812615) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
71,11
Экономия: -11,81 грн
59,30 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (3)
66,32
Экономия: -6,99 грн
59,33 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. 20-летия Победы, 22-Д
Всего: упаковка (1)
64,35
Экономия: -4,31 грн
60,04 грн
В других городах:
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5-А
Всего: упаковка (2)
64,70
Экономия: -5,12 грн
59,58 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом