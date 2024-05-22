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АЛПЕ® ПримаДерм гидроколлоидный (повязка) 10 х 10 см, №1 - Днепр (Днепропетровск) (812602) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. 20-летия Победы, 22-Д
Всего: упаковка (3)
118,51
Экономия: -7,82 грн
110,69 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Новомосковск, пл. Соборна, 2
Всего: упаковка (2)
137,10
Экономия: -23,70 грн
113,40 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Деревлянская, 8
Всего: упаковка (1)
115,50 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом