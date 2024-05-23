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АСПИРАТОР НАЗАЛЬНЫЙ "BABY TEAM" 7002, №1 - Запорожье (652438) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 55 аптеках
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
71,29 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
82,92
Экономия: -7,17 грн
75,75 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 34 мин
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
65,32 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
57,28 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
72,05 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
70,79 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
72,44
Экономия: -6,43 грн
66,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
82,44
Экономия: -4,53 грн
77,91 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
71,31 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
Всего: упаковка (3)
57,07 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (1)
83,93
Экономия: -6,02 грн
77,91 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 28/9-Б
Всего: упаковка (1)
72,66 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Крепостная, 51
Всего: упаковка (1)
63,24 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
83,74
Экономия: -7,28 грн
76,46 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (1)
84,94
Экономия: -7,03 грн
77,91 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 28
Всего: упаковка (2)
63,13 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Крепостная, 42/10
Всего: упаковка (1)
62,83 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (1)
62,52 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 64
Всего: упаковка (1)
71,00
Экономия: -6,40 грн
64,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 34 мин
Запорожье, просп. Соборный, 51
Всего: упаковка (1)
84,58
Экономия: -13,07 грн
71,51 грн