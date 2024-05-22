Все аптеки Украины
Медицинские изделияИзделия, применяемые в лечебно-диагностическом процессеПриборы и аппараты медицинскиеПриборы, используемые в лечебно-диагностическом процессеАспираторыМеханические аспираторыНазальные механические аспираторыАСПИРАТОР НАЗАЛЬНЫЙ "BABY TEAM"Цены в аптеках

АСПИРАТОР НАЗАЛЬНЫЙ "BABY TEAM" 7002, №1 - Львов (652438) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (2)
71,00
Экономия: -6,40 грн
64,60 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
82,33
Экономия: -10,10 грн
72,23 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 153
Всего: упаковка (1)
71,00
Экономия: -6,40 грн
64,60 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (1)
75,51
Экономия: -9,36 грн
66,15 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (1)
84,28
Экономия: -9,09 грн
75,19 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
Всего: упаковка (1)
81,00
Экономия: -2,43 грн
78,57 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
Всего: упаковка (1)
85,41
Экономия: -12,70 грн
72,71 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (2)
81,00
Экономия: -2,43 грн
78,57 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 17
Всего: упаковка (1)
71,00
Экономия: -6,40 грн
64,60 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Низинная, 2
Всего: упаковка (1)
74,96
Экономия: -8,88 грн
66,08 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
Всего: упаковка (1)
68,02 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
Всего: упаковка (1)
82,62
Экономия: -10,87 грн
71,75 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 12
Всего: упаковка (1)
83,66
Экономия: -5,44 грн
78,22 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Владимира Великого, 58
Всего: упаковка (1)
71,00
Экономия: -6,40 грн
64,60 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 51
Всего: упаковка (1)
83,69
Экономия: -11,62 грн
72,07 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Пасечная, 84-А
Всего: упаковка (1)
65,32 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Пасечная, 92-Г
Всего: упаковка (1)
71,00
Экономия: -6,40 грн
64,60 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
Всего: упаковка (1)
83,14
Экономия: -8,11 грн
75,03 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 105
Всего: упаковка (1)
83,66
Экономия: -5,44 грн
78,22 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Сокольники, ул. Стрыйская, 30
Всего: упаковка (1)
71,00
Экономия: -6,40 грн
64,60 грн