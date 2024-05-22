Все аптеки Украины
Медицинские изделияПрочие изделия для леченияБанкиБАНКИ ВАКУУМНО-МАССАЖНЫЕ "МИРТА"Цены в аптеках

БАНКИ ВАКУУМНО-МАССАЖНЫЕ "МИРТА" Bells-Heals 44 мм, №2 - Киев (743123) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (2)
174,44 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (1)
171,68 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (2)
171,93 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (8)
170,45 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гарматная, 39-В
Всего: упаковка (1)
171,12 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Кибальчича Николая, 9
Всего: упаковка (1)
172,90 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 8
Всего: упаковка (1)
172,56 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Центральная, 21-Б
Всего: упаковка (6)
171,59 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
Всего: упаковка (1)
171,22 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Вербицкого Архитектора, 18
Всего: упаковка (1)
171,22 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Закревского Николая, 93-А
Всего: упаковка (1)
172,54 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, ул. Героев Небесной Сотни, 2-Б
Всего: упаковка (4)
172,34 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
Всего: упаковка (1)
171,11 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Всехсвятская, 5
Всего: упаковка (1)
170,85 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Прилуки, ул. Киевская, 168
Всего: упаковка (1)
172,20 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется через 30 мин
Семеновка, ул. Независимости, 52-А
Всего: упаковка (1)
171,94 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Благовещенское, ул. Героев Украины, 27
Всего: упаковка (1)
171,17 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Великая Багачка, ул. Каштановая, 15/4
Всего: упаковка (1)
172,59 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Рокитное, ул. Варшавская, 9
Всего: упаковка (1)
170,86 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Кременчуг, ул. Маслова Академика, 15/4
Всего: упаковка (1)
170,75 грн