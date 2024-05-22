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АСПИРАТОР НАЗАЛЬНЫЙ "BABY TEAM" 7003 с трубкой, №1 - Львов (557498) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
Swiss pharmacy
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (1)
288,09 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (1)
324,75
Экономия: -9,74 грн
315,01 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 17
Всего: упаковка (1)
286,00
Экономия: -27,40 грн
258,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
Всего: упаковка (1)
286,00
Экономия: -27,40 грн
258,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
Всего: упаковка (1)
272,58 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Пасечная, 70
Всего: упаковка (1)
278,84 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Пасечная, 84-А
Всего: упаковка (1)
261,90 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Патона, 37
Всего: упаковка (2)
286,00
Экономия: -27,40 грн
258,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Пасечная, 92-Г
Всего: упаковка (2)
286,00
Экономия: -27,40 грн
258,60 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Винники, ул. Галицкая, 18
Всего: упаковка (1)
287,55 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Пустомыты, ул. Грушевского Михаила, 68
Всего: упаковка (5)
286,00
Экономия: -27,40 грн
258,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, бульв. Довженко Александра, 12
Всего: упаковка (1)
284,07 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Жидачов, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (1)
286,25 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Мостиска, ул. Гайдамацкая, 4
Всего: упаковка (4)
286,00
Экономия: -27,40 грн
258,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Золочев, ул. Шашкевича, 2
Всего: упаковка (1)
286,37 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Владимира Великого, 66/1
Всего: упаковка (1)
286,21 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Владимира Великого, 1-Р
Всего: упаковка (2)
324,75
Экономия: -9,74 грн
315,01 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Шептицкого, 16/1
Всего: упаковка (1)
286,00
Экономия: -27,40 грн
258,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Леси Украинки, 14
Всего: упаковка (1)
285,57 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Дрогобыч, пл. Рынок, 27
Всего: упаковка (1)
261,90 грн