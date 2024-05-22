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АСПИРАТОР НАЗАЛЬНЫЙ "BABY TEAM" 7003 с трубкой, №1 - Днепр (Днепропетровск) (557498) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 36 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (1)
286,00
Экономия: -27,40 грн
258,60 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
Всего: упаковка (1)
164,34 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
Всего: упаковка (2)
273,07 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 97-А
Всего: упаковка (2)
285,25 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
Всего: упаковка (1)
261,90 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
286,00
Экономия: -27,40 грн
258,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (7)
285,71 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Парусный, 16-Б
Всего: упаковка (1)
261,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 13
Всего: упаковка (1)
286,34 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
Всего: упаковка (1)
286,79 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Новокрымская, 4-К
Всего: упаковка (1)
261,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Грушевского Михаила, 60/4
Всего: упаковка (1)
285,15 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (3)
286,00
Экономия: -27,40 грн
258,60 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (2)
278,30 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7
Всего: упаковка (1)
286,00
Экономия: -27,40 грн
258,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
278,44 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, перек. Харьковская / Яворницкого Дмитрия, 2/44
Всего: упаковка (1)
287,75 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Науки, 105
Всего: упаковка (1)
261,90 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 34-Б
Всего: упаковка (1)
261,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 99
Всего: упаковка (1)
283,85 грн