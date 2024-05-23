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FAMILY PLAST ПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ НА ШЕЛКОВОЙ ОСНОВЕ С ИОНАМИ СЕРЕБРА 25 х 72 мм, №10 - Запорожье (768659) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 52 мин
Павлоград, ул. Соборная, 93/2
Всего: упаковка (1)
62,68 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Победы, 59-И
Всего: упаковка (1)
72,28 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:00
Новая Водолага, пер. Кооперативный, 1
Всего: упаковка (4)
72,54 грн
Гала аптека
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Чигирин, ул. Хмельницкого Богдана, 75
Всего: упаковка (1)
57,40 грн
Будем здоровы вместе
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Закрыто Открывается в 08:00
Херсон, просп. Независимости, 79
Всего: упаковка (1)
70,30 грн
Будем здоровы вместе
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Николаев, просп. Центральный, 161/1
Всего: упаковка (1)
58,60 грн
Будем здоровы вместе
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, пер. Корабелов, 2-И
Всего: упаковка (2)
57,40 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Смела, ул. Кармелюка, 74-Б
Всего: упаковка (1)
57,40 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Смела, ул. Телеграфная, 9-Б
Всего: упаковка (1)
57,40 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 398
Всего: упаковка (1)
54,70 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 325
Всего: упаковка (1)
58,60 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Героев Днепра, 6
Всего: упаковка (1)
52,10 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 274/1
Всего: упаковка (2)
62,70 грн
Гала аптека
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Открыто Круглосуточно
Черкассы, бульв. Шевченко, 205
Всего: упаковка (1)
54,40 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 180
Всего: упаковка (2)
50,80 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 07:30
Черкассы, ул. Телиги Елены, 1
Всего: упаковка (1)
54,70 грн
Гала аптека
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Открыто Круглосуточно
Черкассы, бульв. Шевченко, 116
Всего: упаковка (1)
63,30 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Сумгаитская, 24
Всего: упаковка (1)
58,80 грн
Аптека
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Открыто Круглосуточно
Черкассы, ул. Дахновская, 32
Всего: упаковка (1)
55,00 грн
Медит-м
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Закрыто Открывается в 07:30
Золотоноша, ул. Защитников Украины, 1-А
Всего: упаковка (1)
57,40 грн