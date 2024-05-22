К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Аптека низкие цены №1 Подробнее Открыто Закроется в 19:00 График работы Новая Водолага, пер. Кооперативный, 1 Всего: упаковка (4) 72,54 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется в 23:00 График работы Павлоград, ул. Соборная, 93/2 Всего: упаковка (1) 62,68 грн Забронировать

Аптека оптовых цен Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Каменское, просп. Победы, 59-И Всего: упаковка (1) 72,28 грн Забронировать

Гала аптека Подробнее Открыто Закроется в 18:00 График работы Чигирин, ул. Хмельницкого Богдана, 75 Всего: упаковка (1) 57,40 грн

Медит-м Подробнее Открыто Закроется в 18:00 График работы Золотоноша, ул. Защитников Украины, 1-А Всего: упаковка (1) 57,40 грн

Гала аптека Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Черкассы, ул. Героев Днепра, 6 Всего: упаковка (1) 52,10 грн

Аптека Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Черкассы, бульв. Шевченко, 398 Всего: упаковка (1) 54,70 грн

Гала аптека Подробнее Открыто Закроется в 21:30 График работы Черкассы, бульв. Шевченко, 325 Всего: упаковка (1) 58,60 грн

Гала аптека Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Черкассы, бульв. Шевченко, 274/1 Всего: упаковка (2) 62,70 грн

Гала аптека Подробнее Открыто Круглосуточно Черкассы, бульв. Шевченко, 205 Всего: упаковка (1) 54,40 грн

Гала аптека Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Черкассы, бульв. Шевченко, 180 Всего: упаковка (2) 50,80 грн

Гала аптека Подробнее Открыто Круглосуточно Черкассы, бульв. Шевченко, 116 Всего: упаковка (1) 63,30 грн

Аптека Подробнее Открыто Круглосуточно Черкассы, ул. Дахновская, 32 Всего: упаковка (1) 55,00 грн

Гала аптека Подробнее Открыто Закроется в 19:30 График работы Черкассы, ул. Телиги Елены, 1 Всего: упаковка (1) 54,70 грн

Аптека Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Черкассы, ул. Сумгаитская, 24 Всего: упаковка (1) 58,80 грн

Гала аптека Подробнее Открыто Закроется в 16:00 График работы Смела, ул. Телеграфная, 9-Б Всего: упаковка (1) 57,40 грн

Гала аптека Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Смела, ул. Кармелюка, 74-Б Всего: упаковка (1) 57,40 грн

Гала аптека Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Канев, ул. Энергетиков, 2-Б Всего: упаковка (1) 67,00 грн

Гала аптека Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Чернигов, ул. Всехсвятская, 2 Всего: упаковка (1) 58,60 грн

Гала аптека Подробнее Открыто Закроется в 16:00 График работы Чернигов, ул. Стрелецкая, 106 Всего: упаковка (1) 68,00 грн