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FAMILY PLAST ПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ 5 см х 500 см, №1 - Харьков (414683) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 32 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (3)
42,90 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
62,00
Экономия: -7,00 грн
55,00 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
39,74 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, перек. Культуры / Тринклера, 6/18
Всего: упаковка (4)
62,00
Экономия: -7,00 грн
55,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Культуры, 8
Всего: упаковка (3)
62,00
Экономия: -7,00 грн
55,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Независимости, 7
Всего: упаковка (2)
62,00
Экономия: -7,00 грн
55,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Москалевская, 61
Всего: упаковка (2)
62,00
Экономия: -7,00 грн
55,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Космическая, 16
Всего: упаковка (3)
62,00
Экономия: -7,00 грн
55,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 123
Всего: упаковка (3)
42,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
Всего: упаковка (2)
42,90 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
41,73 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 34
Всего: упаковка (3)
62,00
Экономия: -7,00 грн
55,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Науки, 41/43
Всего: упаковка (3)
62,00
Экономия: -7,00 грн
55,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, ул. 23-го Августа, 43
Всего: упаковка (1)
42,90 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Золочевская, 27
Всего: упаковка (1)
42,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Харьковских Дивизий, 14
Всего: упаковка (3)
42,90 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Героев Труда, 20/321-А
Всего: упаковка (3)
55,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 210
Всего: упаковка (4)
62,00
Экономия: -7,00 грн
55,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Героев Труда, 24
Всего: упаковка (2)
62,00
Экономия: -7,00 грн
55,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Героев Труда, 17
Всего: упаковка (2)
39,74 грн