FAMILY PLAST ПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ 5 см х 500 см, №1 - Харьков (414683) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 32 аптеках
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
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Харьков, перек. Культуры / Тринклера, 6/18
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Харьков, ул. Культуры, 8
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Харьков, просп. Независимости, 7
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Харьков, ул. Москалевская, 61
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Харьков, ул. Космическая, 16
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Харьков, ул. Полтавский Шлях, 123
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Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
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Харьков, пер. Расторгуевский, 2
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Харьков, ул. 23-го Августа, 34
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Харьков, просп. Науки, 41/43
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Харьков, ул. 23-го Августа, 43
Аптека твоей родини
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Харьков, ул. Золочевская, 27
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Харьковских Дивизий, 14
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Героев Труда, 20/321-А
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (4)
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 210
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Героев Труда, 24
Мед-сервис
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Харьков, ул. Героев Труда, 17