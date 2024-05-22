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FAMILY PLAST ПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ 2,5 см х 500 см, №1 - Львов (414679) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 55 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 07 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (7)
45,73
Экономия: -13,79 грн
31,94 грн
Swiss pharmacy
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Открыто Закроется через 07 мин
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (1)
25,11 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (1)
36,00
Экономия: -4,00 грн
32,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 07 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (4)
38,22
Экономия: -15,47 грн
22,75 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 07 мин
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (3)
36,00
Экономия: -4,00 грн
32,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 07 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (10)
45,30
Экономия: -22,56 грн
22,74 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 07 мин
Львов, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (5)
36,00
Экономия: -4,00 грн
32,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 07 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (8)
45,64
Экономия: -13,72 грн
31,92 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
Всего: упаковка (2)
22,83 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 37 мин
Львов, ул. Под Дубом, 7-Б
Всего: упаковка (9)
36,00
Экономия: -4,00 грн
32,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 07 мин
Львов, ул. Городоцкая, 153
Всего: упаковка (6)
32,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 07 мин
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (9)
45,16
Экономия: -13,24 грн
31,92 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 07 мин
Львов, ул. Замарстыновская, 11
Всего: упаковка (5)
36,00
Экономия: -4,00 грн
32,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 07 мин
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (12)
45,36
Экономия: -13,44 грн
31,92 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 07 мин
Львов, ул. Стрыйская, 1
Всего: упаковка (5)
36,00
Экономия: -4,00 грн
32,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 07 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 43-А
Всего: упаковка (6)
32,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 07 мин
Львов, ул. Городоцкая, 179
Всего: упаковка (8)
36,00
Экономия: -4,00 грн
32,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
Всего: упаковка (12)
45,98
Экономия: -14,06 грн
31,92 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 07 мин
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
Всего: упаковка (12)
44,43
Экономия: -10,67 грн
33,76 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 16-И
Всего: упаковка (7)
36,00
Экономия: -4,00 грн
32,00 грн