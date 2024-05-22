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FAMILY PLAST ПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ 2,5 см х 500 см, №1 - Харьков (414679) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 85 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (12)
33,66
Экономия: -1,76 грн
31,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (11)
45,04
Экономия: -13,12 грн
31,92 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (13)
36,00
Экономия: -4,00 грн
32,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (3)
36,00
Экономия: -4,00 грн
32,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (10)
33,05
Экономия: -1,24 грн
31,81 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (12)
45,17
Экономия: -15,68 грн
29,49 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-А
Всего: упаковка (2)
36,00
Экономия: -4,00 грн
32,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (5)
45,67
Экономия: -13,74 грн
31,93 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (9)
45,04
Экономия: -13,11 грн
31,93 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, перек. Культуры / Тринклера, 6/18
Всего: упаковка (3)
36,00
Экономия: -4,00 грн
32,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (12)
32,55
Экономия: -2,32 грн
30,23 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сумская, 73
Всего: упаковка (6)
36,00
Экономия: -4,00 грн
32,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Литературная, 5
Всего: упаковка (4)
36,00
Экономия: -4,00 грн
32,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Культуры, 8
Всего: упаковка (3)
36,00
Экономия: -4,00 грн
32,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Независимости, 7
Всего: упаковка (6)
36,00
Экономия: -4,00 грн
32,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Москалевская, 61
Всего: упаковка (2)
36,00
Экономия: -4,00 грн
32,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Науки, 12
Всего: упаковка (1)
36,00
Экономия: -4,00 грн
32,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (12)
33,64
Экономия: -3,88 грн
29,76 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Космическая, 16
Всего: упаковка (3)
36,00
Экономия: -4,00 грн
32,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (12)
44,83
Экономия: -12,90 грн
31,93 грн