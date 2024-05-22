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FAMILY PLAST ПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ 1,25 см х 500 см, №1 - Днепр (Днепропетровск) (414676) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 94 аптеках
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (5)
21,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (18)
24,00
Экономия: -3,00 грн
21,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (15)
21,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (16)
24,00
Экономия: -3,00 грн
21,00 грн
Аптека социальных цен
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Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (30)
21,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (18)
24,00
Экономия: -3,00 грн
21,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (5)
24,00
Экономия: -3,00 грн
21,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (4)
24,00
Экономия: -3,00 грн
21,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (6)
15,45 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (13)
21,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
Всего: упаковка (4)
15,45 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
Всего: упаковка (2)
15,45 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 3
Всего: упаковка (9)
24,00
Экономия: -3,00 грн
21,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (3)
21,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Парусный, 16-Б
Всего: упаковка (5)
15,45 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Парусный, 14-А
Всего: упаковка (3)
21,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 13
Всего: упаковка (3)
17,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (1)
15,45 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Пастера, 6-А
Всего: упаковка (11)
21,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2
Всего: упаковка (3)
21,00 грн