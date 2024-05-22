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FAMILY PLAST ПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ 5 см х 500 см, №1 - Львов (414604) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 43 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
114,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 08 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
97,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 08 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-24 - 18:00
114,60 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 08 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
114,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 08 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (3)
97,90 грн
Swiss pharmacy
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Открыто Закроется через 08 мин
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (2)
92,93 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-24 - 20:00
114,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 08 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-24 - 20:00
114,60 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 08 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-24 - 15:00
114,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 08 мин
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (3)
133,00
Экономия: -16,00 грн
117,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 08 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
114,60 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 23 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
114,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
114,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-24 - 19:00
114,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 08 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
97,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 38 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-24 - 20:00
114,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 08 мин
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
114,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 08 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-24 - 15:00
114,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 08 мин
Львов, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (4)
133,00
Экономия: -16,00 грн
117,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
114,60 грн