FAMILY PLAST ПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ 5 см х 500 см, №1 - Харьков (414604) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 30 аптеках
Бажаемо здоровья
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (2)
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (2)
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
Подорожник
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Харьков, пл. Конституции, 1
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
Экономная аптека
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Аптека низких цен
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
Аптека копейка
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Всего: упаковка (2)
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Наличие на 2024-05-23 - 19:00
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Наличие на 2024-05-23 - 19:00
Мед-сервис
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Харьков, ул. Сумская, 69
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Сумская, 71
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (4)
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, перек. Культуры / Тринклера, 6/18
Аптека шар@
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (4)
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Культуры, 8
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Независимости, 7
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
Подорожник
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Космическая, 16