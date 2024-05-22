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FAMILY PLAST ПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ 5 см х 500 см, №1 - Харьков (414604) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 30 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (3)
97,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
114,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
114,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
114,60 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
84,48 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
114,60 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
114,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-23 - 19:00
114,60 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-23 - 19:00
114,60 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
92,93 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
114,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (3)
97,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
114,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, перек. Культуры / Тринклера, 6/18
Всего: упаковка (4)
133,00
Экономия: -16,00 грн
117,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
114,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Культуры, 8
Всего: упаковка (4)
133,00
Экономия: -16,00 грн
117,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Независимости, 7
Всего: упаковка (2)
133,00
Экономия: -16,00 грн
117,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
114,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
114,60 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Космическая, 16
Всего: упаковка (3)
133,00
Экономия: -16,00 грн
117,00 грн