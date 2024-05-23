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FAMILY PLAST ПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ 3 см х 500 см, №1 - Запорожье (414602) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (4)
50,39 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (1)
52,91 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 1-Б
Всего: упаковка (1)
55,43 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Бочарова, 1
Всего: упаковка (1)
50,39 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (2)
50,39 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 222
Всего: упаковка (1)
50,39 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 2-А
Всего: упаковка (1)
50,39 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 21
Всего: упаковка (1)
50,39 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (1)
50,39 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 22
Всего: упаковка (1)
50,39 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
Всего: упаковка (1)
50,39 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (1)
65,30 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сорочинская, 5
Всего: упаковка (1)
50,39 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зестафонская, 22
Всего: упаковка (2)
50,39 грн
В других городах:
Городская семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Марганец, ул. Киевская, 147
Всего: упаковка (2)
52,91 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:30
Марганец, ул. Лермонтова, 27
Всего: упаковка (2)
52,91 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Синельниково, ул. Мира, 52
Всего: упаковка (4)
57,95 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Платонова, 3-Б
Всего: упаковка (2)
50,39 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 45-Д
Всего: упаковка (2)
50,39 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 40
Всего: упаковка (2)
83,10 грн