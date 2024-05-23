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FAMILY PLAST ПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ 3 см х 500 см, №1 - Одесса (414602) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Аптека tas
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Успенская / Ришельевская, 44/33
Всего: упаковка (2)
50,39 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
Всего: упаковка (2)
50,39 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (2)
65,30 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Генуэзская, 3-Б
Всего: упаковка (3)
52,91 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Вильямса Академика, 93/1
Всего: упаковка (2)
60,47 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114
Всего: упаковка (2)
50,39 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, бульв. Десантный, 1
Всего: упаковка (4)
55,43 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 118
Всего: упаковка (1)
65,30 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, ул. Данченко, 7/64-Н
Всего: упаковка (3)
55,43 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Южное, ул. Химиков, 27-Г
Всего: упаковка (1)
55,43 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 312
Всего: упаковка (1)
50,39 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 23/5
Всего: упаковка (1)
50,39 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Сенная, 35/1
Всего: упаковка (2)
50,39 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Соборная, 7
Всего: упаковка (2)
50,39 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 147/4
Всего: упаковка (4)
50,39 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 41
Всего: упаковка (2)
50,39 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Николаевская, 19/3
Всего: упаковка (3)
65,30 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Мира, 1/1
Всего: упаковка (1)
55,43 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Героев Украины, 77/1
Всего: упаковка (4)
50,39 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Космонавтов, 142/3
Всего: упаковка (2)
50,39 грн