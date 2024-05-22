Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваПластырипластыри катушечныеFAMILY PLAST ПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕЦены в аптеках

FAMILY PLAST ПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ 3 см х 500 см, №1 - Киев (414602) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 90 аптеках
Аптека гормональных препаратов
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
Всего: упаковка (1)
52,91 грн
Виталюкс
Подробнее
Киев, спуск Кловский, 14/24
Всего: упаковка (1)
52,91 грн
Аптекарь
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 47
Всего: упаковка (1)
50,39 грн
Аптекарь
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 42
Всего: упаковка (3)
51,90 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 15
Всего: упаковка (1)
50,39 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мазепы Ивана, 9-Е
Всего: упаковка (3)
50,39 грн
Виталюкс
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (3)
50,39 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 47-А
Всего: упаковка (1)
50,39 грн
Виталюкс
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Павловская, 17
Всего: упаковка (2)
50,39 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Печерская, 1
Всего: упаковка (2)
50,39 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2-А
Всего: упаковка (3)
50,39 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (2)
50,39 грн
Аптекарь
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Липковского Василия, 1-А
Всего: упаковка (1)
51,90 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Тютюнника Василия, 37/1
Всего: упаковка (1)
57,95 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (1)
57,95 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 34
Всего: упаковка (1)
52,91 грн
Аптека гормональных препаратов
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
Всего: упаковка (2)
52,91 грн
Аптека гормональных препаратов
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 16
Всего: упаковка (2)
55,43 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Монастырского Дениса, 3-А
Всего: упаковка (2)
57,95 грн
Аптека гормональных препаратов
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 36
Всего: упаковка (3)
50,39 грн