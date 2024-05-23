FAMILY PLAST ПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ 2,5 см х 500 см, №1 - Одесса (414600) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 23 аптеках
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Одесса, ул. Грушевского Михаила, 39/4
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Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
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Всего: упаковка (12)
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Одесса, ул. Нежинская, 54
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (12)
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Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148
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Одесса, ул. Степовая, 52/1
Аптека доброго дня
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Одесса, ул. Пантелеймоновская, 27
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Одесса, ул. Пантелеймоновская, 25
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Одесса, ул. Пантелеймоновская, 25
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Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
Аптека tas
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Одесса, перек. Успенская / Ришельевская, 44/33
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Одесса, пер. Семафорный, 4
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Одесса, ул. Филатова Академика, 86
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Одесса, ул. Канатная, 100/1
Мед-сервис
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Одесса, ул. Малиновского Маршала, 18
Мед-сервис
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Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (5)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Шевченко, 17
Аптека доброго дня
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Одесса, ул. Филатова Академика, 2/1
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (3)
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Одесса, ул. Судостроительная, 11
Мед-сервис
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Всего: упаковка (4)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Генуэзская, 3-Б
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (6)
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Одесса, дорога Фонтанская, 63