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FAMILY PLAST ПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ 2 см х 500 см, №1 - Одесса (414599) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
Всего: упаковка (1)
40,63 грн
Аптека tas
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Успенская / Ришельевская, 44/33
Всего: упаковка (3)
33,86 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
Всего: упаковка (2)
33,86 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 18
Всего: упаковка (2)
37,25 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (5)
37,25 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Генуэзская, 3-Б
Всего: упаковка (3)
35,55 грн
Аптека tas
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 15
Всего: упаковка (1)
33,86 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114
Всего: упаковка (4)
35,10 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, бульв. Десантный, 1
Всего: упаковка (2)
37,25 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, ул. Данченко, 7/64-Н
Всего: упаковка (2)
37,25 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Южное, ул. Химиков, 27-Г
Всего: упаковка (1)
37,25 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 340
Всего: упаковка (7)
33,86 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 312
Всего: упаковка (2)
33,86 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 23/5
Всего: упаковка (2)
35,10 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Сенная, 35/1
Всего: упаковка (6)
33,86 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Соборная, 7
Всего: упаковка (3)
33,86 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 147/4
Всего: упаковка (2)
33,86 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 158-А
Всего: упаковка (3)
33,86 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 41
Всего: упаковка (6)
33,86 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Мира, 1/1
Всего: упаковка (4)
37,25 грн