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FAMILY PLAST ПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ 1 см х 500 см, №1 - Одесса (414595) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
Всего: упаковка (1)
21,22 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: упаковка (3)
21,20 грн
Аптека tas
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (2)
17,68 грн
Аптека tas
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Успенская / Ришельевская, 44/33
Всего: упаковка (2)
17,68 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
Всего: упаковка (4)
17,68 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 18
Всего: упаковка (1)
19,45 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (2)
19,45 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Люстдорфская, 52
Всего: упаковка (1)
21,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (2)
21,20 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Генуэзская, 3-Б
Всего: упаковка (4)
18,56 грн
Аптека tas
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 15
Всего: упаковка (2)
17,68 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Вильямса Академика, 93/1
Всего: упаковка (1)
21,22 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114
Всего: упаковка (2)
17,68 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, бульв. Десантный, 1
Всего: упаковка (2)
19,45 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 57
Всего: упаковка (1)
21,20 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, ул. Данченко, 7/64-Н
Всего: упаковка (3)
19,45 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Овидиополь, ул. Вертелецкого, 20-Б
Всего: упаковка (1)
21,20 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Южное, ул. Химиков, 27-Г
Всего: упаковка (2)
20,24 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Очаков, ул. Торговая, 30
Всего: упаковка (3)
21,20 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 340
Всего: упаковка (3)
17,68 грн