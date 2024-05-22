FAMILY PLAST ПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ 1 см х 500 см, №1 - Львов (414595) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 6 аптеках
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Всего: упаковка (1)
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Львов, ул. Городоцкая, 141/143
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Открыто Закроется через 08 мин
Львов, ул. Линкольна, 29
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Зеленая, 147
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Пасечная, 84-А
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (3)
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Львов, просп. Красной Калины, 103
В других городах:
Мед-сервис
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Всего: упаковка (4)
Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Красной Калины, 109
Бажаемо здоровья
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Мостиска, ул. Гайдамацкая, 12
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Дрогобыч, пл. Рынок, 27
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Всего: упаковка (8)
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Стрый, ул. Независимости, 16
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Стрый, ул. Торговица, 1/10
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Самбор, ул. Лемковская, 28/1
Мед-сервис
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Сокаль, ул. Тартаковская, 2
Бажаемо здоровья
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Нововолынск, бульв. Шевченко Тараса, 11
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Почаев, пл. Шевченко Тараса, 3-Г
Экономная аптека
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Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 28
Аптека
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Открыто Круглосуточно
Ивано-Франковск, ул. Ленкавского, 34
Мед-сервис
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Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется через 08 мин
Ивано-Франковск, ул. Бельведерская, 35
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 22:30
Ивано-Франковск, ул. Стуса Василия, 13-А
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 08 мин
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 10
Городская семейная аптека
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Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9