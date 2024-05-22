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FAMILY PLAST ПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ 1 см х 500 см, №1 - Львов (414595) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
Всего: упаковка (1)
17,68 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 08 мин
Львов, ул. Линкольна, 29
Всего: упаковка (1)
21,20 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Зеленая, 147
Всего: упаковка (12)
21,22 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Пасечная, 84-А
Всего: упаковка (1)
17,68 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 08 мин
Львов, просп. Красной Калины, 103
Всего: упаковка (3)
21,20 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Красной Калины, 109
Всего: упаковка (4)
17,68 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 08 мин
Мостиска, ул. Гайдамацкая, 12
Всего: упаковка (1)
21,20 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 08 мин
Дрогобыч, пл. Рынок, 27
Всего: упаковка (1)
17,68 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Независимости, 16
Всего: упаковка (8)
21,20 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Стрый, ул. Торговица, 1/10
Всего: упаковка (1)
17,68 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Самбор, ул. Лемковская, 28/1
Всего: упаковка (2)
21,20 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Сокаль, ул. Тартаковская, 2
Всего: упаковка (2)
18,21 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 08 мин
Нововолынск, бульв. Шевченко Тараса, 11
Всего: упаковка (8)
21,20 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Почаев, пл. Шевченко Тараса, 3-Г
Всего: упаковка (2)
17,68 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется через 08 мин
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 28
Всего: упаковка (1)
17,68 грн
Аптека
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Открыто Круглосуточно
Ивано-Франковск, ул. Ленкавского, 34
Всего: упаковка (2)
17,68 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 08 мин
Ивано-Франковск, ул. Бельведерская, 35
Всего: упаковка (3)
19,45 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:30
Ивано-Франковск, ул. Стуса Василия, 13-А
Всего: упаковка (1)
17,68 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 08 мин
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 10
Всего: упаковка (2)
18,56 грн
Городская семейная аптека
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Закрыто Открывается в 07:30
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
Всего: упаковка (2)
17,68 грн