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FAMILY PLAST ПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ 1 см х 500 см, №1 - Харьков (414595) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
Экономная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
17,68 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, просп. Гагарина, 84
Всего: упаковка (3)
21,20 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (2)
18,56 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Героев Труда, 17
Всего: упаковка (1)
17,68 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Всего: упаковка (4)
19,45 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 83/26
Всего: упаковка (1)
17,68 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Победы, 73-В
Всего: упаковка (2)
17,68 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256-А
Всего: упаковка (2)
18,21 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, бульв. Грицевца Сергея, 1-А
Всего: упаковка (1)
18,56 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Чугуев, бульв. Комарова Космонавта, 3
Всего: упаковка (1)
17,68 грн
Эконом аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Чугуев, ул. Древний вал, 32
Всего: упаковка (2)
17,68 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Краснокутск, ул. Горянская, 2-А
Всего: упаковка (1)
21,20 грн
Городская семейная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Красноград, м-н 3-й, 31
Всего: упаковка (1)
18,56 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Красноград, пл. Базарная, -
Всего: упаковка (3)
18,56 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Красноград, ул. Полтавская, 91
Всего: упаковка (2)
17,68 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Ахтырка, ул. Шевченко, 3
Всего: упаковка (1)
18,56 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
Всего: упаковка (2)
21,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Тростянец, ул. Мира, 2-Б
Всего: упаковка (6)
21,20 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Машевка, ул. Независимости, 123
Всего: упаковка (3)
17,68 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, просп. Мира, 30-А
Всего: упаковка (2)
18,56 грн