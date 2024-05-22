FAMILY PLAST ПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ 1 см х 500 см, №1 - Харьков (414595) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 9 аптеках
Экономная аптека
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Всего: упаковка (2)
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 19:30
Харьков, просп. Гагарина, 84
Экономная аптека
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Героев Труда, 17
Мед-сервис
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Всего: упаковка (4)
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 83/26
Мед-сервис
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Победы, 73-В
Мед-сервис
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256-А
В других городах:
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, бульв. Грицевца Сергея, 1-А
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Чугуев, бульв. Комарова Космонавта, 3
Эконом аптека
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Всего: упаковка (2)
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Чугуев, ул. Древний вал, 32
Бажаемо здоровья
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Краснокутск, ул. Горянская, 2-А
Городская семейная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Красноград, м-н 3-й, 31
Мед-сервис
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Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 20:00
Красноград, пл. Базарная, -
Мед-сервис
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 20:00
Красноград, ул. Полтавская, 91
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Ахтырка, ул. Шевченко, 3
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 20:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (6)
Открыто Закроется в 20:00
Тростянец, ул. Мира, 2-Б
Экономная аптека
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Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 20:00
Машевка, ул. Независимости, 123
Мед-сервис
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 21:00
Полтава, просп. Мира, 30-А