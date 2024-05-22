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FAMILY PLAST ПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ 1 см х 500 см, №1 - Днепр (Днепропетровск) (414595) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 42 аптеках
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (2)
17,68 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
Всего: упаковка (2)
17,68 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
Всего: упаковка (1)
17,68 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Парусный, 16-Б
Всего: упаковка (3)
17,68 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 13
Всего: упаковка (2)
19,45 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (3)
17,68 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
Всего: упаковка (4)
17,68 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Новокрымская, 4-К
Всего: упаковка (2)
17,68 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 72-А
Всего: упаковка (1)
17,68 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, тупик Запорожский, 5
Всего: упаковка (1)
17,68 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 67
Всего: упаковка (3)
17,68 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Науки, 112-Б
Всего: упаковка (3)
17,68 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 15
Всего: упаковка (4)
17,68 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (4)
20,33 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, шоссе Запорожское, 28-П
Всего: упаковка (1)
19,45 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ломаная, 2
Всего: упаковка (2)
19,45 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 34-Б
Всего: упаковка (3)
17,68 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 17:00
Днепр, ул. Ломаная, 4
Всего: упаковка (2)
20,33 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Кюри Марии, 5
Всего: упаковка (1)
17,68 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 17:00
Днепр, просп. Мануйловский, 29
Всего: упаковка (1)
20,33 грн