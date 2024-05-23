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FAMILY PLAST ПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ 2,5 см х 500 см, №1 - Одесса (414590) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 54 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (6)
16,37 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
Всего: упаковка (1)
31,24 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (4)
16,37 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (13)
16,37 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (5)
16,37 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: упаковка (5)
16,37 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
17,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Болгарская, 42
Всего: упаковка (2)
17,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Греческая, 46
Всего: упаковка (7)
17,40 грн
Аптека tas
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (2)
26,03 грн
Аптека tas
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Успенская / Ришельевская, 44/33
Всего: упаковка (2)
26,03 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Одесса, ул. Новощепный ряд, 11
Всего: упаковка (3)
16,37 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 94
Всего: упаковка (4)
16,37 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, бульв. Итальянский, 11
Всего: упаковка (6)
16,37 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Живописная, 24-Г
Всего: упаковка (6)
16,37 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 90
Всего: упаковка (5)
17,40 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 18
Всего: упаковка (2)
28,63 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 61
Всего: упаковка (4)
16,37 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 22-А
Всего: упаковка (6)
16,37 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Сегедская, 14
Всего: упаковка (3)
16,37 грн