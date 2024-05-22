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FAMILY PLAST ПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ 2,5 см х 500 см, №1 - Харьков (414590) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 21 аптеке
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (6)
16,37 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (5)
16,37 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 123
Всего: упаковка (4)
16,37 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
Всего: упаковка (2)
17,40 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
27,33 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Золочевская, 27
Всего: упаковка (2)
16,37 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Харьковских Дивизий, 14
Всего: упаковка (1)
17,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Людвига Свободы, 31
Всего: упаковка (2)
17,40 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Героев Труда, 17
Всего: упаковка (1)
26,03 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Победы, 50-Е
Всего: упаковка (3)
26,03 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Всего: упаковка (2)
28,63 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Юбилейный, 94-А
Всего: упаковка (2)
26,03 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Победы, 64-Г
Всего: упаковка (6)
16,37 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Родниковая (Московский), 9-А
Всего: упаковка (5)
16,37 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Победы, 73-В
Всего: упаковка (2)
26,03 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256-А
Всего: упаковка (2)
26,81 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 88-Б
Всего: упаковка (1)
27,33 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 5
Всего: упаковка (1)
17,40 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 272-Д
Всего: упаковка (2)
27,33 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, бульв. Грицевца Сергея, 1-А
Всего: упаковка (1)
27,33 грн