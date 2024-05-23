Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваПластырипластыри катушечныеFAMILY PLAST ПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕЦены в аптеках

FAMILY PLAST ПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ 1,25 см х 500 см, №1 - Одесса (414588) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 64 аптеках
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (3)
19,10 грн
Аптекарь
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
Всего: упаковка (2)
21,01 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (12)
19,10 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (3)
19,10 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (5)
19,10 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (1)
19,10 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 54
Всего: упаковка (2)
20,10
Экономия: -2,00 грн
18,10 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148
Всего: упаковка (31)
20,10
Экономия: -2,00 грн
18,10 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 52/1
Всего: упаковка (3)
20,10
Экономия: -2,00 грн
18,10 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: упаковка (10)
19,10 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (10)
19,10 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Болгарская, 42
Всего: упаковка (2)
19,10 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Греческая, 46
Всего: упаковка (12)
19,10 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 27
Всего: упаковка (2)
20,10
Экономия: -2,00 грн
18,10 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 25
Всего: упаковка (4)
20,10
Экономия: -2,00 грн
18,10 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 25
Всего: упаковка (2)
20,10
Экономия: -2,00 грн
18,10 грн
Аптека tas
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (1)
17,51 грн
Аптека tas
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Успенская / Ришельевская, 44/33
Всего: упаковка (2)
17,51 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Одесса, ул. Новощепный ряд, 11
Всего: упаковка (4)
19,10 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 94
Всего: упаковка (11)
19,10 грн