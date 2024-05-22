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FAMILY PLAST ПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ 1,25 см х 500 см, №1 - Львов (414588) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 46 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 09 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (8)
19,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 09 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
19,10 грн
Swiss pharmacy
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Открыто Закроется через 09 мин
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (2)
19,26 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 09 мин
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (5)
20,10
Экономия: -2,00 грн
18,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 09 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (12)
19,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 09 мин
Львов, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (2)
20,10
Экономия: -2,00 грн
18,10 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
Всего: упаковка (2)
17,51 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 09 мин
Львов, ул. Кулиша, 47
Всего: упаковка (7)
19,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 39 мин
Львов, ул. Под Дубом, 7-Б
Всего: упаковка (7)
20,10
Экономия: -2,00 грн
18,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 09 мин
Львов, ул. Франко Ивана, 7
Всего: упаковка (12)
19,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Львов, ул. Городоцкая, 159
Всего: упаковка (5)
19,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 09 мин
Львов, ул. Зеленая, 7/7
Всего: упаковка (10)
19,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 09 мин
Львов, ул. Замарстыновская, 11
Всего: упаковка (2)
20,10
Экономия: -2,00 грн
18,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 09 мин
Львов, ул. Франко Ивана, 82
Всего: упаковка (9)
19,10 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 09 мин
Львов, ул. Стрыйская, 1
Всего: упаковка (13)
20,10
Экономия: -2,00 грн
18,10 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 09 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 43-А
Всего: упаковка (51)
18,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 09 мин
Львов, ул. Городоцкая, 179
Всего: упаковка (6)
20,10
Экономия: -2,00 грн
18,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 09 мин
Львов, ул. Черниговская, 6
Всего: упаковка (11)
19,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 09 мин
Львов, ул. Лычаковская, 71
Всего: упаковка (9)
19,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 09 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 93
Всего: упаковка (23)
20,10
Экономия: -2,00 грн
18,10 грн